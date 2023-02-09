Жителя Балакова будут судить за угрозу убийством фельдшерам «скорой»

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В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении 35-летнего жителя Балаково. Ранее неоднократно судимый мужчина угрожал фельдшерам «скорой», прибывшим к нему для оказания медицинской помощи.

Напомним, 7 февраля рецидивист порезал себе вены, а затем вызвал бригаду скорой помощи. В своей квартире на Вокзальной улице он начал угрожать медикам ножом – фельдшеры вызвали полицию, завершать осмотр пришлось уже под надзором правоохранителей. Раны оказались неглубокими, госпитализация балаковцу не требовалась, его доставили в отдел.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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