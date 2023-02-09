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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:52

Пожилые жители Марксовского района смогут пройти плановое обследование

Благодаря нацпроекту «Демография» пройти диспансеризацию смогут пенсионеры из Марксовского района
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

У пожилых жителей Марксовского района Саратовской области появилась возможность пройти плановое медицинское обследование при ГУЗ СО «Марксовская районная больница». Об этом сообщает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Доставлять пожилых людей помогает Центр социального обслуживания населения города Маркса, от соцслужбы предоставляется специально оборудованный транспорт.

Благодаря национальному проекту «Демография» и региональному проекту «Старшее поколение» такая возможность появилась у жителей района в возрастной категории старше 65 лет. В программу обследования входят осмотр офтальмолога, терапевта, эндокринолога, анализы и т. д. По результатам назначается плановое лечение.