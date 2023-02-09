Губернатор Саратовской области обсудил с главой Россотрудничества Евгением Примаковым развитие образования и культуры в регионе

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин, сегодня, 9 февраля, встретился с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, который сегодня посещает с рабочим визитом Саратовскую область. Об этом сообщает правительство Саратовской области.

Сейчас в регионе учатся 3,5 тысячи иностранных студентов, часть из них – по квотам Россотрудничества. В ходе встречи, Евгений Примаков отметил, что привлечение зарубежных студентов – один из способов продвижения образовательного потенциала Саратовской области.

Кроме того, обсуждалась возможность реализации в регионе и других проектов. В их числе – программа культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников. Ежегодно старшеклассники из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Россию для знакомства с исторической родиной. Евгений Примаков выступил с инициативой включить в проект объекты культурного наследия немцев Поволжья, расположенные в Саратовской области.

Также глава Россотрудничества предложил сформировать группы саратовских специалистов по обмену опытом, которые помогут иностранцам своим опытом в таких сферах как здравоохранение, образование.

Роман Бусаргин поручил зампреду Михаилу Орлову выработать общую с Россотрудничеством программу, и синхронизировать с ней те образовательные и культурные проекты, которые уже реализуются в нашем регионе.