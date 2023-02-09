Саратовская область оказалась в тройке лидеров по убыли населения

Фото: Архив КП

Саратовская область оказалась в тройке лидеров по абсолютной (суммарной) убыли населения.

Такие данные за 11 месяцев 2022 года приводит Росстат в очередном докладе «Социально-экономическое положение России».

По итогам 11 месяцев прошлого года, наш регион занял восьмое место в России (и третье в ПФО) по естественной убыли населения и седьмое по стране (а в округе первое) – по миграционной убыли.

В Саратовской области за этот период родились 15 108 человек, умерли 31 667. Таким образом, естественная убыль составила 16 559 человек. Выше цифры только в Ростовской, Московской, Нижегородской области и Краснодарском крае.

Миграционная убыль за январь-ноябрь в Саратовской области составила 5566 человек. В регион приехали 47297 человек, покинули – 52 863 человека. Это вновь худший показатель в Приволжском федеральном округе.

Среди регионов страны миграционная убыль выше в Москве, Белгородской области, Алтайском крае, Иркутской, Омской, Томской областях и в Приморском крае.

Суммарная убыль населения Саратовской области за статистический период составила 22 125 человек. Хуже цифры только в Ростовской и Нижегородской областях.

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