В Саратове рабочий погиб на стройке многоэтажки

Фото: ЧП-Саратов

Рабочего насмерть придавило строительными лесами. По информации «ЧП Саратов», в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской, в строящимся жилом комплексе произошел несчастный случай.

По предварительным данным, рабочего придавало строительными лесами. От полученных травм мужчина скончался.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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