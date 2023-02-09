В Саратове рабочий погиб на стройке многоэтажки

Фото: ЧП-Саратов
Рабочего насмерть придавило строительными лесами. По информации «ЧП Саратов», в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской, в строящимся жилом комплексе произошел несчастный случай.
По предварительным данным, рабочего придавало строительными лесами. От полученных травм мужчина скончался.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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