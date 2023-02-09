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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 8:58

В Саратове рабочий погиб на стройке многоэтажки

Несчастный случай в Заводском районе
Роман Хвалин
Фото: ЧП-Саратов

Фото: ЧП-Саратов

Рабочего насмерть придавило строительными лесами. По информации «ЧП Саратов», в Заводском районе на пересечении Пензенской и Томской, в строящимся жилом комплексе произошел несчастный случай.

По предварительным данным, рабочего придавало строительными лесами. От полученных травм мужчина скончался.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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