В Саратовской области 733 человека получили отравление этиловым спиртом

Фото: Архив КП

За предыдущий год в Саратовской области 666 человек отравились этиловым спиртом, 300 из них умерли. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общее число отравлений по сравнению с данными за 2021 год возросло на 10,5%, при этом число летальных случаев снизилось на семь процентов.

Так, в 2021 году произошло 610 случаев отравлений, из них 333 оказались смертельными. В 77% случаев от употребления некачественного алкоголя страдают мужчины региона.

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