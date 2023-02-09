В ДТП с «КамАЗом» на выезде из Саратова пострадал водитель фургона Ford

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 8 февраля, поздно вечером в Заводском районе Саратова в ДТП пострадал молодой мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 22:20 напротив дома № 90 «А» по Ново-Астраханскому шоссе столкнулись фургон «Ford Transit» под управлением 28-летнего мужчины и «КамАЗ» с 40-летним водителем. В результате ДТП водителя фургона госпитализировали с травмами.

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