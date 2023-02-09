В Ленинском районе Саратова сгорела крыша дома

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 8 февраля, в частном доме в Ленинском районе Саратова произошел пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Вызов о возгорании поступил пожарным в 15:38, работали три пожарных расчета. Все жильцы дома эвакуировались самостоятельно, полностью выгорела крыша здания и часть утеплителя в стене.
Площадь пожара превысила 120 метров, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.
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