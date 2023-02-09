Мэрия Саратова ищет подрядчика для строительства пристройки школы в Юбилейном

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм

Строительство пристройки к школе № 66 имени Н.И. Вавилова в Волжском районе Саратова (поселок Юбилейный) обойдется в более чем 600 млн рублей. На портале «Госзакупки» уже размещено уведомление о проведении аукциона на выполнение соответствующих работ.

Построить пристройку планируется к 22 мая 2024 года. Новое здание будет рассчитано на 877 учеников с 5 по 11 классы. Заказчиком выступает подведомственное мэрии МКУ «Капитальное строительство». Точная стоимость контракта - 626 млн 610,9 тыс. рублей. Источник финансирования - муниципальный бюджет областного центра. Техническое задание предусматривает проведение по адресу Державинская, 1 подготовительных и общих строительных работ, проведение кабельной линии, прокладку сетей водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также благоустройство и озеленение территории.

Подать заявки на участие в торгах можно до 16 февраля; подведут итоги аукциона 20 февраля. Подрядчик станет известен в конце февраля 2023 года, если торги состоятся с первого раза.

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