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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:42

В Заводском районе Саратова предложили снести трехэтажку за 2,8 миллиона рублей

Объявлены торги по сносу дома в Заводском
Роман Хвалин
Фото: администрация Заводского района

Фото: администрация Заводского района

Администрация Заводского района Саратова объявила торги по сносу дома № 1 по Кавказскому проезду на пересечении с улицей Томской. Снос трехэтажного кирпичного дома 1950-х годов постройки, признанного аварийным, нужно произвести до 29 марта, это позволит завершить зачистку квартала под дальнейшую застройку. По соседству в прошлом году уже достроили дом № 8 по улице Томской, куда переселили жителей аварийных домов. За работу чиновники готовы заплатить 2,8 миллиона рублей.