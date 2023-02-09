В Заводском районе Саратова предложили снести трехэтажку за 2,8 миллиона рублей

Фото: администрация Заводского района

Администрация Заводского района Саратова объявила торги по сносу дома № 1 по Кавказскому проезду на пересечении с улицей Томской. Снос трехэтажного кирпичного дома 1950-х годов постройки, признанного аварийным, нужно произвести до 29 марта, это позволит завершить зачистку квартала под дальнейшую застройку. По соседству в прошлом году уже достроили дом № 8 по улице Томской, куда переселили жителей аварийных домов. За работу чиновники готовы заплатить 2,8 миллиона рублей.