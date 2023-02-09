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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:04

В Саратове часть жителей Заводского района осталась без отопления и горячей воды

Коммунальная авария в Заводском районе
Роман Хвалин
Фото: Администрация Заводского района

Фото: Администрация Заводского района

В Заводском районе Саратова, сегодня, 9 февраля коммунальщики займутся ремонтом ресурсоснабжающих сетей.

Повреждение выявлено на магистрали, подающей тепло от ТЭЦ-1. Прорыв начали устранять в 9 часов утра, аварийный участок отключат, а абонентов переведут на теплоснабжение от сетей ТЭЦ-2.

«В период проведения работ возможно понижение параметров отопления и горячего водоснабжения в микрорайонах Пролетарский и 1-й жилой участок. Планируемый срок завершения - сегодня, 9 февраля, до 20:00», - сообщили в районной администрации.