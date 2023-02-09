Володин анонсировал получение Саратовской областью 930 миллионов рублей в этом году

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Саратовская область получит 930 миллионов рублей. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает Телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы перечислил несколько накопленных проблем, с которыми в регионе не справляются без помощи федеральной поддержки.

Главный вопрос – обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Володин напомнил о позитивной динамике – эти данные политик уже озвучивал во время недавнего визита в родную губернию и встреч с сиротами.

– Два года назад, до начала решения вопроса, в очереди на квартиры было 6000 человек. На 1 января 2023 года – 3677 детей-сирот. В этом году в регионе 1548 человек получат квартиры, – сообщает канал «Володин Саратов».

Спикер федерального парламента снова озвучил требование правительства к местным властям – к началу 2026 года в Саратовской области ждать собственное жилье должны не более 500 очередников, после чего сделать так, чтобы сирота получал квартиру в год своего совершеннолетия, как того и требует закон.