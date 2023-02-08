В Саратовской области администрация муниципалитета выплатила пять тысяч рублей ущерба ребенку из-за нападения пса

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В Новобурасском районе Саратовской области ребенка укусила собака, чиновников обязали выплатить штраф пострадавшей стороне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзоре, нападение произошло летом прошлого года у села Чернышевка на берегу реки Чардым. Прокуроры признали, что мальчик получил моральный вред, испытывал физическую боль и моральные страдания из-за этого происшествия.

Администрацию муниципалитета обязали выплатить компенсацию в пять тысяч рублей, надзорное ведомство проконтролировало исполнение постановления.