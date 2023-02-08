Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 14:25

Прокуратура Ершовского района заинтересовалась проблемой обеспечения сирот жильем

Состояние дома пришли проверить сотрудники прокуратуры и журналисты
Роман Хвалин
Фото: пресс-служба прокуратуры Саратовской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Саратовской области

Прокурор Ершовского района Иван Бочаров посетил многоквартирный дом на Стадионной, 2Е в облцентре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Состояние жилья проверили после жалоб местных жителей на встрече с чиновниками и прокурорами в Энгельсе. Глава саратовского надзорного ведомства Сергей Филипенко потребовал взять на контроль сигнал о доме в Ершове.

Аналогичные встречи по вопросам жилья детей-сирот пройдут в феврале также в Балаково и Балашове.