Прокуратура Ершовского района заинтересовалась проблемой обеспечения сирот жильем

Фото: пресс-служба прокуратуры Саратовской области

Прокурор Ершовского района Иван Бочаров посетил многоквартирный дом на Стадионной, 2Е в облцентре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Состояние жилья проверили после жалоб местных жителей на встрече с чиновниками и прокурорами в Энгельсе. Глава саратовского надзорного ведомства Сергей Филипенко потребовал взять на контроль сигнал о доме в Ершове.

Аналогичные встречи по вопросам жилья детей-сирот пройдут в феврале также в Балаково и Балашове.