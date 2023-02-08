Бюджет на строительство Ледовой арены в Энгельсе уменьшили почти на 90 миллионов рублей

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Бюджет на строительство Ледовой арены в Энгельсе депутаты уменьшили почти на 90 миллионов рублей, траты на технику отложили на более поздний срок. Сегодня, 8 февраля, соответствующее обсуждение прошло на заседании комитета по бюджету в Саратовской областной думе.

Изначально на строительство Ледовой арены было рассчитано потратить 228,9 миллионов рублей. Как рассказал министр спорта и молодежной политики Олега Дубовенко, идею с затратами на технику для арены отложили на более поздний срок. В связи с этим бюджет сократился до 142,9 миллионов рублей.

Поправки будут рассмотрены на заседании облдумы.