В Энгельсе продолжают решать проблему с жильем для многодетных семей

В селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области прошла встреча, посвященная реализации региональной инфраструктурной программы для многодетных семей, которая была запущена по инициативе Романа Бусаргина. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Многие семьи готовы строить на полученных участках жилье, однако отсутствие коммуникаций мешает им реализовать задуманное.

В Энгельсе проходят регулярные встречи с многодетными семьями. Так, на прошлой неделе представители местной власти, прокуратуры и ресурсоснабжающих организаций обсудили с многодетными много важных вопросов в поселке Новопушкинское.

Очередная встреча состоялась в селе Генеральское. Модератором выступила многодетная мама, член Общественного совета Мария Моргунова.

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