В Хвалынске простились с военным-участником СВО

Фото: Архив КП
В ходе спецоперации погиб житель города Хвалынска Саратовской области Александр Биушкин. Об этом сообщает официальная газета района «Звезда».
Фото: газета Хвалынского района "Звезда"
Сегодня, 8 февраля, у дома Александра Биушкина на улице Наровчатова, 101 состоялось прощание с солдатом, отпевание погибшего прошло в Крестовоздвиженском храме.
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