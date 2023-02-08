В Хвалынске простились с военным-участником СВО

Фото: Архив КП

В ходе спецоперации погиб житель города Хвалынска Саратовской области Александр Биушкин. Об этом сообщает официальная газета района «Звезда».

Фото: газета Хвалынского района "Звезда"

Сегодня, 8 февраля, у дома Александра Биушкина на улице Наровчатова, 101 состоялось прощание с солдатом, отпевание погибшего прошло в Крестовоздвиженском храме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.