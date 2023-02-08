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НовостиПолитика8 февраля 2023 12:43

В Хвалынске простились с военным-участником СВО

Александру Биушкину было 43 года
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В ходе спецоперации погиб житель города Хвалынска Саратовской области Александр Биушкин. Об этом сообщает официальная газета района «Звезда».

Фото: газета Хвалынского района "Звезда"

Фото: газета Хвалынского района "Звезда"

Сегодня, 8 февраля, у дома Александра Биушкина на улице Наровчатова, 101 состоялось прощание с солдатом, отпевание погибшего прошло в Крестовоздвиженском храме.

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