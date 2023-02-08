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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 12:27

В Ленинском районе Саратова водитель «Нивы» врезался в столб

36-летний мужчина госпитализирован
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 8 февраля, в Ленинском районе Саратова водитель «Нивы» врезался в столб. 36-летний мужчина госпитализирован. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 14.00 на улице Гвардейской напротив дома №20 произошло ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением. В результате внедорожник врезался в столб.

36-летний мужчина госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

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