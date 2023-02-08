Мария Усова о строительстве соцобьектов: за неэффективное использование бюджета – спросить с чиновников!

Заседание Госдумы 08.02.23.

Сегодня, 8 февраля, Мария Усова работает в Госдуме. В рамках «правительственного часа» идет обсуждение строительства соцобъектов.

- Спикер ГД Вячеслав Володин и министр ЖКХ РФ Ирэк Файзуллин требуют объявлять конкурсные процедуры на строительство соцобьектов в первом квартале текущего года! Принятие мер позволит избежать в последствии затягивания сроков самого строительства и обеспечить своевременную сдачу качественных объектов.

Ранее с аналогичной задачей к региональным и муниципальным чиновникам обращался глава Саратовской области Роман Бусаргин. Срок для объявления всех конкурсов был ограничен 10 февраля.

Саратовцы, к сожалению, снова рискуют столкнуться с затягиванием строек. Не все исполнители на местах реализуют необходимые проекты. Некоторые делают вид, что не слышат, или, возможно, решают свои задачи.

Считаю, что за отказ от эффективного использования времени и бюджетных денег необходимо «спрашивать» с ответственных за это чиновников! – пишет депутат облдумы Мария Усова в своем Телеграм-канале.

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