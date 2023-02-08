В Саратове предстоящей весной возьмутся за капитальный ремонт гимназии в Ленинском районе

Фото: 2ГИС

В Саратове предстоящей весной возьмутся за капитальный ремонт гимназии №75 в Ленинском районе. На этот период учеников переведут в другие школы. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает администрация Саратова.

Учреждение находится на улице Осенняя, 5 и носит имя советского военного деятеля Дмитрия Михайловича Карбышева.

Начало работ в гимназии запланировано на 27 марта и продлится до 5 августа текущего года. Затраты обойдутся в 86,2 миллиона рублей. Такие цифры обозначены на сайте госзакупок.

На период ремонта учеников переведут в школу №102 и лицей №50. Как сообщили в администрации, новый учебный год дети вернутся в прежнее учебное учреждение.

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