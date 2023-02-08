Саратовские экологи поделились с горожанами правилами выращивания хищных растений

Пресс-служба минэкологии региона

В саратовском центре экологии, краеведения и туризма с лета прошлого года работает высокотехнологичная умная теплица. Первоначально ее планировали использовать для выращивания огурцов, но сейчас в ней растут хищные растения. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

В парнике выращивают несколько видов – в том числе, венерину мухоловку, росянку, саррацению и непентес. Осенью цветы-хищники начинают кормить мухами и мраморными тараканами, их выращивают для этих целей на специальных фермах.

Вырастить хищное растение можно и дома, для этого нужно поливать их дистиллированной или талой водой, а кормить мелкими насекомыми – мухами, комарами или кузнечиками.

В теплице растут папайя, манго, лимоны, мандарины, розмарин и многие другие растения.