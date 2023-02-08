В Пугачевском районе простились с двумя погибшими в зоне СВО военными

Фото: Алексей Янин / Телеграм

В Пугачевском районе Саратовской области сегодня, 8 февраля, простились с двумя погибшими в зоне СВО – Анатолием Андриенко и Михаилом Маловым. Об этом написал глава муниципалитета Алексей Янин в своем Телеграм-канале.

- Наши земляки были настоящими патриотами своего Отечества, его защитниками и героями. Выбрав непростой, но благородный путь воина и солдата, они личным примером показали верность присяге и Родине.

Терять родных всегда больно и горько. Светлая память о героях - пугачевцах всегда будет жить в наших сердцах, - написал чиновник

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