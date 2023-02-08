Пост главы Роспотребнадзора Саратовской области занял Николай Павлов

Николай Павлов

Пост главы Роспотребнадзора Саратовской области занял новый руководитель управления. Ранее Николай Павлов возглавлял Роспотребнадзор по Дагестану. Об этом сегодня, 8 февраля, опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, 18 января Ольга Кожанова покинула пост главы саратовского Роспотребнадзора. Исполняющим обязанности теперь назначен Николай Павлов.

Ранее новый руководитель был главным санитарным врачом Саратова. В марте 2020 года возглавлял управление Роспотребнадзора по Дагестану.

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