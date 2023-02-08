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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:46

Пост главы Роспотребнадзора Саратовской области занял Николай Павлов

Ранее Николай Павлов возглавлял Роспотребнадзор по Дагестану
Роман Хвалин
Николай Павлов

Николай Павлов

Пост главы Роспотребнадзора Саратовской области занял новый руководитель управления. Ранее Николай Павлов возглавлял Роспотребнадзор по Дагестану. Об этом сегодня, 8 февраля, опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, 18 января Ольга Кожанова покинула пост главы саратовского Роспотребнадзора. Исполняющим обязанности теперь назначен Николай Павлов.

Ранее новый руководитель был главным санитарным врачом Саратова. В марте 2020 года возглавлял управление Роспотребнадзора по Дагестану.

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