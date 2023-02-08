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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:33

Из мэрии Саратова уволят первого замглавы городского правительства и руководство трех комитетов

Комитеты возглавят профильные заместители Лады Мокроусовой
Роман Хвалин
Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

В Саратове могут сократить несколько чиновников городской администрации. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале глава города Лада Мокроусова.

Мэр Саратова уточнила, что инициатива направлена на рассмотрение в городской парламент. Под увольнение могут попасть первый замглавы администрации муниципалитета и глава комитета по ЖКХ Максим Сиденко. Сокращены могут быть главы комитетов по строительству и инженерной защите (Елена Маслова) и экономике (Олег Савенков).

Вместо них комитеты возглавят профильные заместители главы администрации. По словам Мокроусовой, сокращение числа чиновников поможет эффективнее распределять саратовский бюджет.

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