В Саратове из-за коммунальной аварии затапливает дома жителей частного сектора

Кадр из видеозаписи жителей Пичугинского переулка

В Кировском районе Саратове из-за коммунальной аварии затапливает дома жителей частного сектора. По словам местных жителей, «Водоканал» отказывается устранять ЧП. Сегодня, 8 февраля, в социальных сетях появился видеоролик с жалобами саратовцев.

Вода затопила несколько домов частного сектора в Пичугинском переулке (район Воскресенского кладбища).

- Четвертый день откачивают воду два насоса, но вода прибывать не перестает, - рассказывает один из жителей. По его словам, водоканал отказывается отключать воду, а самовольно это делать запрещает закон.

По данным пресс-службы ООО «КВС», бригада работает на месте коммунальной аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.