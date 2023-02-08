В Саратове из-за коммунальной аварии затапливает дома жителей частного сектора

Кадр из видеозаписи жителей Пичугинского переулка
В Кировском районе Саратове из-за коммунальной аварии затапливает дома жителей частного сектора. По словам местных жителей, «Водоканал» отказывается устранять ЧП. Сегодня, 8 февраля, в социальных сетях появился видеоролик с жалобами саратовцев.
Вода затопила несколько домов частного сектора в Пичугинском переулке (район Воскресенского кладбища).
- Четвертый день откачивают воду два насоса, но вода прибывать не перестает, - рассказывает один из жителей. По его словам, водоканал отказывается отключать воду, а самовольно это делать запрещает закон.
По данным пресс-службы ООО «КВС», бригада работает на месте коммунальной аварии.
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