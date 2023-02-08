В Саратове на 7-ой Дачной пенсионерка попала под колеса «Нивы»

Фото: Госавтоинспекция

В Ленинском районе Саратова на 7-ой Дачной пенсионерка попала под колеса «Нивы». Пострадавшая госпитализирована. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло в 7.40 на улице Гвардейской у дома №44А. 63-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль. Водителем «Нивы» оказался 44-летний мужчина.

В результате происшествия пострадавшую пенсионерку госпитализировали.

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