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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:54

В Саратовской области жительница села обнаружила два трупа в соседнем доме

Тела мужчин оставались в доме продолжительное время
Роман Хвалин
СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области жительница села Голицыно обнаружила трупы двух мужчин в соседнем доме. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 7 февраля, жительница села Голицыно Самойловского района обнаружила два трупа в соседнем доме. О трагедии она незамедлительно сообщила в правоохранительные органы.

Как выяснилось, мужчины были возраста 40 и 68 лет.

- Тела были с признаками гниения, - указала пресс-служба силовиков.

Обстоятельства происшедшего выясняются. Назначено судебно-медицинское исследование.

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