В Саратовской области появятся консультационные центры по вопросам переселения из аварийного жилья

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратовской области откроются центры для консультации переселенцев из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Центры появятся в ближайшее время при каждом муниципалитете, их работу организуют местные администрации.

В этих заведениях граждане смогут получить информацию о том, попал ли дом на расселение, к какой дате оно запланировано, где именно будет выдано новое жилье и какие документы для этого требуются.

До конца 2024 года в 14 муниципалитетах области расселят 200 домов, их признавали аварийными после 1 января 2017 года, проживает в них около семи тысяч человек.