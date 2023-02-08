Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 6:59

В Саратовской области появятся консультационные центры по вопросам переселения из аварийного жилья

К концу 2024 года в регионе новое жилье получат около семи тысяч человек
Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратовской области откроются центры для консультации переселенцев из аварийного жилья, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Центры появятся в ближайшее время при каждом муниципалитете, их работу организуют местные администрации.

В этих заведениях граждане смогут получить информацию о том, попал ли дом на расселение, к какой дате оно запланировано, где именно будет выдано новое жилье и какие документы для этого требуются.

До конца 2024 года в 14 муниципалитетах области расселят 200 домов, их признавали аварийными после 1 января 2017 года, проживает в них около семи тысяч человек.