В Балакове неадекватный мужчина вызвал «скорую» и оказался в полиции

Фото: Архив КП

Вчерашним вечером в Балакове снова произошел случай неадекватного и агрессивного поведения пациента к работникам «скорой помощи». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

В 23:03 на центральную подстанцию «скорой» в Балакове поступил вызов на Вокзальную улицу – в квартире одного из домов 35-летний пациент порезал себе вены. Когда медики зашли в квартиру вместе с родственником мужчины, тот принялся угрожать работникам «скорой» ножом.

Медработники вызвали полицию и завершили осмотр в присутствии правоохранителей. Порезы оказались незначительными, в госпитализации балаковец не нуждался. Мужчину доставили в полицейское отделение.

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