Морозное утро Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 8 февраля, в Саратовской области сохраняются морозы до -22 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -13 до -9 градусов в разгар дня, по ощущениям будет от -19 до -11 градусов. Небо практически весь день будет ясное. Дует едва заметный ветер северного направления.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами будут туман и изморозь. Температура воздуха в первой половине дня колеблется от -12 до -17 градусов, в северной половине местами столбик термометра опустится до -22 градусов. В разгар дня будет в среднем от -6 до -11 градусов мороза. Ветер дует северный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с..