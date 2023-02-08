Мария Усова: в Саратовской области до сих пор отсутствует комплексная программа по развитию спорта

Заседание комитета при облдуме

На заседании комитета при Саратовской областной Думе обсудили развитие спортивной индустрии в Саратовской области.

Олимпийский чемпион Илья Захаров поднял вопрос низкой зарплаты спортивных тренеров в регионе. Как отметила присутствовавшая на мероприятии депутат облдумы Мария Усова, на сегодня эта проблема остается нерешенной.

Как следовало из отчета министра спорта Олега Дубовенко, в Саратовской области зарегистрированы 91 спортивная федерация по 93 видам спорта, из них 36 по олимпийским видам спорта. В сборные входят более 6 тысяч человек. Тем не менее, в отрасли наблюдается нехватка кадров в тренерском составе, а также бюрократия в ряде направлений.

Илья Захаров также обратил внимание на проблемы со спортивной инфраструктурой в регионе. Например, Дворец водных видов спорта соответствует всем положенным требованиям, но рядом со спортобьектом нет отеля, что не дает провести там межрегиональные, всероссийские и тем более международные соревнования.

- С инфраструктурой у нас почему-то не «хронические» проблемы. Никто не думает должным образом, «а как это будет работать?». Пользы от такого Дворца водных видов спорта региону гораздо меньше, чем могло бы быть. Кроме того, в Саратовской области до сих пор отсутствует комплексная программа по развитию спорта. Никаких KPI и планируемых достижений не установлено, - отметила Мария Усова.