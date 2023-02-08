Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 3:00

Елена Злобнова обратилась в прокуратуру по вопросу массовой гибели собак в частном приюте для безнадзорных животных

Может быть выявлен очаг какого-либо заболевания
Наталия Калинина
Елена Злобнова

Елена Злобнова

Депутат Саратовской городской Думы Елена Злобнова (партия «Единая Россия») обратилась в прокуратуру Саратовской области по вопросу массовой гибели собак в частном приюте для безнадзорных животных. Об этом парламентарий пишет в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 6 февраля, произошла трагедия. В селе Юрьевка, возле частного приюта для животных, волонтеры обнаружили почти 100 мертвых собак и кошек. Трупы упаковали в мешки для мусора.

- Держу на контроле ситуацию в приюте «Рич», о которой стало известно из публикаций в местных изданиях. Направлю обращение в надзорный орган с просьбой провести проверку этого ужасного эпизода. Необходимо проверить соблюдение норм действующего законодательства в части ответственного обращения с животными, а также правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов.

Ситуация может угрожать жизни оставшихся в приюте животных, а также домашних животных, проживающих в районе. Может быть выявлен очаг какого-либо заболевания.

Как координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» считаю необходой тщательную проверку деятельности данной организации с привлечением общественности, - подчеркнула Злобнова.