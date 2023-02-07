В Марксе пройдут Областные сельские спортивные игры

С 16 по 17 февраля на территории Марксовского района Саратовской области пройдут Областные сельские спортивные игры. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

По итогам соревнований сформируется сборная команды области для участия в XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх.

В программу соревнований включены 6 видов спорта: лыжные гонки, троеборье механизаторов, волейбол, троеборье дояров, дартс, шахматы.

В 2023 году сельские спортивные игры проводятся совместно с министерством сельского хозяйства области. Площадками для соревнований станут четыре спортивных объекта Маркс, в том числе стадион «Старт», построенный в 2021 году.

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