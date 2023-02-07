Сотрудник Саратовского госучреждения перед выходом на пенсию обокрал работодателей

В Саратове после увольнения с работы бывший сотрудник госучреждения стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о хищении двигателя, стартера, аккумулятора и колес с машины УАЗ, принадлежащей филиалу одного из госучреждений.

Участковый установил, что к произошедшему причастен 61-летний бывший сотрудник данного учреждения. По предварительной версии, он пользовался служебным автомобилем, а перед увольнением демонтировал детали и комплектующие. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в содеянном сознался. Мужчине грозит уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы.

Информация о том, какое именно госучреждение является потерпевшим, не сообщается.

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