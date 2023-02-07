Жители Балаково нашли в диване спрятанный труп 65-летнего мужчины

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балаково труп 65-летнего мужчины обнаружили в диване. Проводится доследственная проверка, о чем сегодня, 7 февраля, сообщили в СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, тело было обнаружено утром жителями дома на улице Вокзальной. В диване было спрятан труп 65-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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