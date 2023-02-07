В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрыли пять школ

Школы в Саратове закрыли на карантин
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратовской области на сегодняшний день, 7 февраля, в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты пять школ. Об этом сообщает министерство образования. Речь идет об учебных заведениях в Саратове, Вольском, Калининском, Ртищевском и Энгельсском районах.
Кроме того, на карантин отправлено 17 групп в 14 детских садах, в Саратове, ЗАТО Озинском, Калининском, Светлый, Петровском и Самойловском районах, и 490 классов в 117 школах.
Все профорганизации в регионе функционируют в штатном режиме. Закрытых групп в них нет.
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