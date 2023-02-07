В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрыли пять школ

Школы в Саратове закрыли на карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области на сегодняшний день, 7 февраля, в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты пять школ. Об этом сообщает министерство образования. Речь идет об учебных заведениях в Саратове, Вольском, Калининском, Ртищевском и Энгельсском районах.

Кроме того, на карантин отправлено 17 групп в 14 детских садах, в Саратове, ЗАТО Озинском, Калининском, Светлый, Петровском и Самойловском районах, и 490 классов в 117 школах.

Все профорганизации в регионе функционируют в штатном режиме. Закрытых групп в них нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.