Девять аварийных домов в Саратове изымут для муниципальных нужд

Саратовские власти изымут для муниципальных нужд 9 аварийных домов. Соответствующие постановления подписала глава города Лада Мокроусова.

Изъятие является частью процесса переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. После предоставления жителям квартир в новостройках мэрия обязана снести аварийные строения и воспользоваться земельными участками в своих целях.

Речь идет о домах в Ленинском, Волжском, Заводском и Фрунзенском районах.

В собственность властей перейдут дома №14 и 22 по улице Дзержинского, №36 по улице Хользунова, №55 по Большой Горной, №7 и 26 по улице Буровая, №12, №36 по улице Малая Елшанская а также дом №27а по улице Заречная.

Самый большой изымаемый объект — дом № 27А по улице Заречной в Заводском районе. Это пятиэтажный дом 1966 года постройки. Чиновники изымают 77 квартир и земельный участок площадью 2932 кв. м.

На прошлой неделе также были подписаны постановления об изъятии земли под аварийными домами.

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