В Ртищево пожарные «спасали» бассейн «Дельфин»

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 7 февраля, в Ртищево, трехэтажном здании спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» на ул. Железнодорожной прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

По легенде возгорание произошло в помещении раздевалки бассейна на 1 этаже, дым стал быстро распространяться на второй этаж. На объекте в дневное время одновременно могут находиться до 89 человек.

Посетителей и персонал быстро эвакуировали, в раздевалке, согласно плану учений, остался заблокированным один человек. Его пожарные вывели на улицу с помощью спасательного устройства. Справились с условным огнем пожарные в течение получаса.

В учениях были задействованы все экстренные службы города. Основная цель учений – проверить совместные действия оперативных служб и администрации объекта была достигнута.

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