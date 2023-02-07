Водитель автобуса в Саратове нагрубил пассажирке – администрация обещает принять меры

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В Саратове пассажирка автобуса пожаловалась на неадекватного водителя, реакция не заставила себя ждать. Сегодня, 7 февраля, администрация Саратова сообщила, что информация о действиях водителя направлена перевозчику для проведения служебного расследования и принятия мер.

Напомним, соответствующая запись была опубликована вчера в сообществе «Так и живем. Саратов» Вконтакте.

Инцидент произошел примерно в 13.00 в Ленинском районе. На остановке Антонова водитель автобуса ругался матом на пассажира. Причиной послужил неработающий терминал для оплаты проезда безналичным расчетом.

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