В Саратове нашли пропавшего 9-летнего школьника

Фото: архив КП Фото: Иван Макеев

Вчера, 6 февраля, сотрудники Росгвардии вместе с коллегами из полиции нашли девятилетнего мальчика, который ушел гулять и не выходил на связь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгварии.

После того как ребенок пропал, мать пыталась найти сына самостоятельно, а затем обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Нашли мальчика у одного из домов по улице Чернышевского. Ребенок рассказал, что ему захотелось погулять, и он вышел из дома. Заигравшись, мальчик потерялся, затем прошел несколько кварталов в поисках дома и окончательно заблудился, а вспомнить дорогу домой уже не смог.

Росгвардейцы доставили младшеклассника домой и передали родителям.

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