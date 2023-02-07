В Саратове вынесен приговор педофилу, пристававшему к 11-летней гостье

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор педофилу, пристававшему к 11-летней дочери своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел 6 октября 2022 года в Ленинском районе города. 24-летний юноша находился в своей квартире вместе со своей знакомой и ее 11-летней дочерью. Дождавшись момента, когда они останутся одни, молодой человек начал приставать к ребенку, но не смог исполнить задуманное. Вернувшись из гостей, девочка рассказала матери о случившемся, а та обратилась в полицию.

Суд приговорил педофила к восьми годам строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

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