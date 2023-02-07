В Саратове предлагают ввести ответственность за нарушение договора целевого обучения

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в облдуму законопроект об установлении административной ответственности за нарушение порядка заключения договора о целевом обучении. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточняют, что по результатам проверки только в 2021 году в вузах области завершили обучение 35 студентов-целевиков – для нужд муниципалитетов готовились специалисты в области управления – будущие муниципальные служащие. Однако общее количество в последующем трудоустроенных не достигает пяти процентов от общего числа направленных на обучение.

Одной из причин низкой эффективности механизма целевого обучения называют нарушения, которые допускают чиновники органов местного самоуправления при отборе абитуриентов и заключении с ними договоров о целевом обучении.

В нарушение требований закона ни в одном из районов конкурсные процедуры не были должным образом организованы, извещения об их проведении не публиковались, а комиссии не формировались, либо эта работа в установленном порядке не обеспечивалась. Повсеместно не соблюдались требования о сроках заключения договоров о целевом обучении. При этом ответственность за указанные нарушения не установлена – сообщило надзорное ведомство.

Разработанный прокуратурой законопроект предусматривает административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления. Принятие закона будет способствовать более эффективному исполнению законодательства о целевом обучении.

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