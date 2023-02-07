Председатель комитета по управлению имуществом Саратова обвиняется в коррупции

Председателю комитета по управлению имуществом администрации Саратова предъявили обвинение о превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020 году чиновница незаконно предоставила коммерсантам земельные участки на улицах Рахова и Вавилова, а также на площади Кирова и в Мирном переулке, таким образом причинив городу материальный ущерб на сумму более 38 миллионов рублей.

На сегодня власти изъяли незаконно занятые участки. Предпринимателю, которому пришлось уйти, Чеконова предоставила участки в других частях города – больше и дороже тех, которые изъяли. Процедура была исполнена в обход конкурсных процедур.

Преступление раскрыли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование ведут следователи.

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