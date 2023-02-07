На месте гаражей у старого аэропорта в Саратове построят новую дорогу

В Пугачевском поселке Саратова вместо заброшенных гаражей планируют построить дорогу, об этом сообщила 7 февраля глава областного центра Лада Мокроусова. Мэр поручила председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта начать разработку проекта будущей транспортной артерии. Она будет проходить в районе школы № 73 им. Шукшина от улицы Аэропорт до 2-го Магнитного и Высокого проездов.

В своем Телеграм-канале Мокроусова заявила, что этот вопрос назрел давно и строительство обустроенной транспортной магистрали с освещаемыми пешеходными дорожками в указанном районе поможет решить ряд важных задач: это повышение уровня безопасности для пешеходов, создание качественной инфраструктуры для нового микрорайона, расположенного на территории бывшего аэропорта «Центральный», благоустройство общественных территорий в поселке Пугачевском.

Когда приступят к выполнению проекта и предусматривает ли он снос всех заброшенных гаражей в том районе, пока не уточняется.