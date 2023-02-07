Жительница Саратова перевела мошенникам 6,5 миллионов рублей

В Саратове женщина перевела мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По данным ведомства, 42-летней женщине позвонил неизвестный и, представившись "полицейским", рассказал о том, что с ее банковских счетов злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы спасти накопления, собеседник предложил перевести их на "безопасный счет". Кроме того, женщине рекомендовали оформить в ряде банков кредиты на максимально возможные суммы, поскольку ими также могут завладеть злоумышленники.

Следуя инструкциям, в течение нескольких дней потерпевшая переводила деньги на продиктованные счета. Всего она отправила мошенникам 6,5 миллиона рублей, из которых четыре миллиона являлись личными сбережениями потерпевшей, а 2,5 миллиона женщина взяла в кредит.

После выполнения всех инструкций, потерпевшая поинтересовалась у псевдосиловика относительно дальнейших действий по возврату ей всей суммы. Собеседник не смог сдержать смех и бросил трубку и перестал выходить на связь. Лишь после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. ГУ МВД предоставило видеозапись опроса потерпевшей. Она подробно рассказала, как ее обманули мошенники, выманившие не только ее личные сбережения, но и накопления пожилой матери.