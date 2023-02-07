В Балаково обезвредили дебошира, разгромившего пиццерию

Вчера, 6 февраля, в Балаково полицейские задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе "Донна Пицца".

Подробности инцидента рассказали очевидцы в группе "Типичный Балаково" соцсети "ВКонтакте", там же опубликовали и видео инцидента. В ГУ МВД по Саратовской области уточнили, что вызов из пиццерии поступил около 14:40. Очевидцы сообщали о нетрезвом гражданине.

По словам очевидцев, пьяный посетитель сначала начал бить посуду. Потом бегал за подростками и якобы бил их, грозился взорвать город. В здание прибыли полицейские. Завязалась потасовка. Сотрудникам полиции в задержании гражданина оказал помощь молодой человек, который борцовским приемом уложил дебошира на пол, после чего на него надели наручники.

В итоге 47-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В рамках статьи Уголовного кодекса – применение насилия в отношении представителя власти, собран материал проверки. Он будет направлен для принятия решения в следственный орган - пояснили в главке.