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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:48

Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на квартиры в Саратове

Наталия Калинина
Заседание комитета 07.02.23

Заседание комитета 07.02.23

Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на квартиры в Саратове. Сегодня, 7 февраля, об этом сообщили на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики при облдуме.

Речь идет о предоставлении социальных выплат на покупку жилья на основании государственных сертификатов, выданных вынужденным переселенцам из Херсона и Херсонской области. Выплаты будут осуществляться за счет Фонда развития территорий. Для этого правительство региона должно заключить с ним соглашение. Именно эта процедура и рассматривалась сегодня в рамках заседания комитета.

На сегодня 23 жителя этих территорий уже изъявили желание приобрести квартиру в Саратовской области, хотя большинство беженцев стремится найти жилье в Краснодарском крае.