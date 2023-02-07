После нападения бездомной собаки на ребенка в Саратове возбудили уголовное дело

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После нападения бездомной собаки на ребенка на чиновников администрации Саратова возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, о чем сообщает СУ СК по региону.

В декабре 2022 года Саратова бездомная собака напала на 14-летнюю девочку возле школы и укусила ее за кисть руки. Пострадавшая попала в больницу, ей диагностировали открытую рану пальцев, множественные укусы.

По данным следствия, должностные лица администрации Кировского не организовали должным образом работу с безнадзорными животными. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления региона Анатолия Говорунова.