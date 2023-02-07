Сергей Пускепалис был посмертно Орденом Мужества

В течение февраля Президент РФ Владимир Путин наградил 11 жителей Саратовской области медалями и орденами. В их числе оказался и саратовский актер Сергей Пускепалис. Соответствующая информация размещена на портале официальной правовой информации.

Жизнь Сергея Пускепалиса была тесно связана с Саратовской областью. После службы в армии обосновался в Саратове и больше десяти лет проработал в нашем театре юного зрителя.

Напомним, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области.