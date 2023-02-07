Владимир Путин наградил 11 жителей Саратовской области медалями и орденами, соответствующая информация размещена на портале официальной правовой информации.

Заведующую отделением Вольской районной больницы Ольгу Щетинину наградили Медалью Луки Крымского.

Почетного звания «Заслуженный врач РФ» были удостоены:

главный врач туберкулезного санатория «Летяжевский» Владимир Шебалков

заведующая женской консультацией Саратовской городской поликлиники № 2 Вера Фрис

врач Саратовской областной клинической больницы Геннадий Гудко

врач саратовской Городской клинической больницы № 9 Лидия Костырева

врач Саратовского городского психоневрологического диспансера Алла Оморокова.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получили заведующая ФАП в поселке Водник Людмила Стародубова и директор ГКУ СО «Управление по организации оказания медицинской помощи» Виталий Ушаков.

Член совета ветеранов ПривЖД по Саратовской области Сергей Лиходаев получил орден Дружбы.

Актриса труппы Саратовского драмтеатра Татьяна Родионова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

Посмертно Орденом Мужества награжден саратовский актер Сергей Пускепалис.